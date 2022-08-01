الخارجية الإيرانية: مستعدون لاستئناف المحادثات النووية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في طهران اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة لاستئناف المحادثات بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.



وقال كنعاني: "لقد تلقينا رسائل مهمة خلال الأيام الأخيرة.. ستكون هناك بالفعل فرصة قريبا لإجراء مفاوضات جديدة."



وأضاف كنعاني أن إيران تهدف إلى وضع حد نهائي للصراع بشأن برنامجها النووي، إلا أنه لم يحدد موعد ومكان إجراء المحادثات.



من ناحية أخرى، أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية علي باقري كني أمس الأحد في تغريدة له، أن بلاده قدمت مقترحاتها لتسهيل اختتام مفاوضات رفع الحظر، مؤكداً استعداد طهران لاختتام محادثات رفع الحظر في فترة وجيزة، إذا كان الطرف الآخر مستعدا لذلك.



وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن باقري كني قال في تغريدة له على حسابه على تويتر:" قدمنا أطروحاتنا المقترحة من حيث الشكل والمضمون إلى الأطراف الأخرى، من أجل تمهيد الطريق لاختتام سريع لمبحاثات فيينا، وذلك بغية تصحيح الوضع المعقد والضار الناجم عن الانسحاب الأحادي وغير القانوني للولايات المتحدة".



وعلى صعيد متصل، صرح يعقوب رضا زاده ، عضو الهیئة الإدارية في لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجية بالبرلمان الإيراني أمس الأحد أيضا بأنه من المحتمل أن تعقد جولة جدیدة من المفاوضات النووية قريبا في فيينا.



يأتي ذلك في وقت تتوقف فيه المباحثات النووية التي بدأت في شهر أبريل من عام 2021 بين إيران ومجموعة 4+1(فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا والمانيا) لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015بمشاركة أمريكية.



غير أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018، وفرضت عقوبات على إيران التي ردت على ذلك برفع درجة تخصيب اليورانيوم من 67ر3% بحسب الاتفاق إلى 20%.