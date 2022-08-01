لقى سبعة ليبيين مصرعهم وأصيب 50 آخرون بحروق متفاوتة، اليوم الاثنين، جراء انفجار شاحنة وقود بنزين بمنطقة الزاوية في بلدية "بنت بية" بوادي الحياة غرب محافظة سبها جنوب غرب ليبيا، عقب تعرضها لحادث سير.

ووجه رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب "فتحي باشاغا" نائبه ووزراء الصحة والداخلية والطيران المدني باتخاذ كافة الإجراءات وسرعة إسعاف المصابين نتيجة انفجار شاحنة الوقود.

وشدد "باشأغا" -في تغريدتين نشرهما عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة (تويتر)- بفتح تحقيق عاجل في الانفجار، ودعم مركز سبها الطبي بالمعدات اللازمة، وأعرب عن تعازيه لأهالي الضحايا، متمنيا الشفاء للمصابين.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال)، نقلا عن مصادر أمنية، أنه فور انقلاب الشاحنة على الطريق العام تهافت المواطنون نحوها للاستفادة من الوقود المنسكب، على الرغم من التحذيرات ووقع الانفجار في وقت لاحق وأدى إلى وقوع إصابات للمواطنين والسيارات القريبة من الصهريج.

وأعلن مركز سبها الطبي عن استقبال قسم الحوادث نحو 50 حالة حروق من منطقة أوبارى، بسبب اشتعال النار في الشاحنة، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية تقدم حاليا خدماتها العلاجية لهذه الحالات.