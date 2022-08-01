 فيديو.. أصالة أهلاوية ولا زملكاوية؟ وعمرو أديب: أنا انبسطت وسعيد - بوابة الشروق
الإثنين 1 أغسطس 2022 1:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبة البعض ببث حكم الإعدام لردع القتلة في جرائم الذبح؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. أصالة أهلاوية ولا زملكاوية؟ وعمرو أديب: أنا انبسطت وسعيد

هديل هلال
نشر في: الإثنين 1 أغسطس 2022 - 12:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 أغسطس 2022 - 12:22 ص

قدم الإعلامي عمرو أديب، حلقة خاصة من برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأحد، غطى خلالها احتفالات نادي ألميريا، بافتتاح الاستاد بعد التطوير والصعود لليجا الإسبانية.

والتقى «أديب» على هامش الاحتفالات بالفنانة أصالة، والتي سألها عن شعورها بحضور الفعاليات، لترد الفنانة بأنها المرة الأولى التي تحضر فيها لملعب كرة قدم بهذا الشكل.

وتابعت أنها من هواة الرياضة وتشجع فريقًا في كل دولة عربية سواء مصر أو السعودية، ليسألها «أديب»: «بتشجعي فريق معين في مصر؟».

وردت الفنانة بأنها تشجع النادي الأهلي، ليعقب الإعلامي على كلامها، مازحًا: «آه إنتي أهلاوية، ده شيء جميل جدًا، أنا انبسطت وسعيد».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك