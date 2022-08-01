قدم الإعلامي عمرو أديب، حلقة خاصة من برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأحد، غطى خلالها احتفالات نادي ألميريا، بافتتاح الاستاد بعد التطوير والصعود لليجا الإسبانية.

والتقى «أديب» على هامش الاحتفالات بالفنانة أصالة، والتي سألها عن شعورها بحضور الفعاليات، لترد الفنانة بأنها المرة الأولى التي تحضر فيها لملعب كرة قدم بهذا الشكل.

وتابعت أنها من هواة الرياضة وتشجع فريقًا في كل دولة عربية سواء مصر أو السعودية، ليسألها «أديب»: «بتشجعي فريق معين في مصر؟».

وردت الفنانة بأنها تشجع النادي الأهلي، ليعقب الإعلامي على كلامها، مازحًا: «آه إنتي أهلاوية، ده شيء جميل جدًا، أنا انبسطت وسعيد».