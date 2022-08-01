السفير الروسي بالفلبين: مفاوضات بين موسكو ومانيلا حول توريد الأسمدة

قال السفير الروسي في مانيلا مارات بافلوف، اليوم الإثنين، إن الفلبين تتفاوض مع روسيا بشأن استيراد الأسمدة منها.



وأضاف بافلوف -في تصريحات له، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "على حد علمي، تجري بالفعل مفاوضات بين الشركات الفلبينية ومنتجي الأسمدة الروس"، مشيرا إلى أن الجانب الفلبيني يثير قضية توريد الأسمدة الروسية على أعلى مستوى.



وأوضح أن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس يعطي الأولوية للأمن الغذائي ويرأس شخصيا وزارة الزراعة في البلاد، منوها بأن الرئيس الفلبيني أكد في وقت سابق أن مسألة تزويد بلاده بأسمدة ميسورة التكلفة تمثل أولوية، وأن روسيا تعتبر من الموردين الأساسيين للأسمدة.



وأعرب بافلوف عن أمله في أن تساعد الروح النشطة للقيادة الفلبينية الجديدة في تسريع هذه العملية، وأن تبدأ الأسمدة الروسية في دخول السوق الفلبينية.