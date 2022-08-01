السجن 3 أعوام للمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لعامل في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي، اليوم الإثنين، كلا من: "م.ع.ع"، و"ع.ز.ع"، بالسجن لمدة 3 أعوام "غيابيًا"؛ لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لشخص يدعى "ا.خ.ن"، عامل، في القضية المقيدة برقم 14957 لسنة 2021 جنايات مينا البصل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد وقوع مشاجرة، وقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه وإصابته، وذلك أثناء تواجدهم في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أنه وعلى إثر خلافًا سابق بين المجني عليه والمتهمين فوجئ بهما يواجهانه وبحوزتهما أسلحة بيضاء "سكاكين"، وتعديا عليه داخل محل كائن في نطاق دائرة القسم، مما تسبب له في إحداث عاهة مستديمة في اليد اليسري ومفصل الرسغ نسبتها 50%.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض القضية على النيابة العامة، قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحق المتهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أشرف أبو زينة، ومحمد حسن منيع، وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب.