الآلاف من أتباع الصدر يتظاهرون في عدد من المحافظات العراقية

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خرج الآلاف من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الإثنين، في مظاهرات في عدد من المحافظات العراقية لدعم مطالب المعتصمين داخل البرلمان العراقي.

وانطلقت المظاهرات عصر اليوم في محافظات ميسان وذي قار وبابل والديوانية وواسط ومحافظات أخرى، لدعم مطالب المعتصمين داخل البرلمان العراقي في رفض تشكيل حكومة عراقية جديدة ،برئاسة محمد شياع السوداني والدعوة لإجراء انتخابات جديدة في البلاد.

ودعا صالح محمد العراقي وزير الصدر في بيان صحفي إلى أن تستمر المظاهرات إلى صلاة المغرب بالتوقيت المحلي.

يذكر ان الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي على خلاف بشأن تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي وتصدرتها الكتلة بـ74مقعدا مما حال دون إنجاز هذه الاستحقاق.

ويرجع الخلاف لرغبة تحالف "إنقاذ الوطن" بزعامة الصدر، بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" فيما تسعى قوى الإطار التنسيقي، إلى حكومة "توافقية"