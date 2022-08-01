صرف مساعدات مالية عاجلة لمتضرري حريق منزل بالدقهلية أسفر عن وفاة طفلة

كلّف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بسرعة التدخل للتعامل الفوري لتقديم كافة أوجه الدعم وصرف المساعدات للأسر المتضررة في حادث حريق منزل بقرية برهمتوش بمركز السنبلاوين، الذي أسفر عن وفاة طفلة 3 سنوات، وإصابة مواطنة تم نقلها للمستشفى العام بالسنبلاوين.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية، تم على الفور تحرك لجنة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي لتقوم ببحث الحالات، موضحًا أن الحادث أسفر عن احتراق 3 شقق سكنية تضم 3 أسر، حيث تقيم المواطنة فاطمة سند عوض الشحات بالطابق الأول، والطابق الثاني يقيم به المواطن أشرف أحمد عمارة والزوجه واثنان من الأبناء، والطابق الثالث يقيم به المواطن محمد أحمد عمارة البيلي والزوجة واثنان من الأبناء.

وأسفر الحادث عن خسائر في الممتلكات، ووفاة الطفلة فيروز محمد محمد أحمد 3 سنوات، وإصابة منال مصطفى خليل، وتم نقلها إلى مستشفى السنبلاوين العام.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن لجنة الإغاثة قامت بحصر الخسائر في النفس والممتلكات، لتقرير أوجه المساعدة الممكنة، ووفقًا للقرار الوزاري رقم 433 بتاريخ 24/7/2022 لسنة 2022، وتقرر صرف مبلغ 20000 جنيه لكل أسرة عن خسائر الممتلكات، بإجمالي مبلغ 60000 جنيه.

كما تقرر صرف مبلغ 25000 جنيه للمواطن محمد محمد أحمد لوفاة ابنته، ومبلغ 1000 جنيه وبحد أقصى 5000 جنيه للمصابة منال مصطفى خليل، وفقًا لمدة بقائها بالمستشفى بعد استيفاء المستندات.

وأكد أنه تم عرض إمكانية تسكين تلك الأسر، ولكنهم فضلوا الإقامة عند ذويهم، كما تقرر صرف مساعدة شهرية بمبلغ 900 جنيه شهريا من مؤسسة التكافل الاجتماعي، بواقع 300 جنيه لكل أسرة.