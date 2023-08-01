يرى أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن الزمالك يُعاني من إرهاق كبير في المواسم الثلاثة الأخيرة، مشيرًا أن القوام الأساسي للفريق يعاني فنيا وبدنيا بشكل كبير، وأحمد سيد زيزو يحاول الاجتهاد في المستطيل الأخضر.

وقال عبدالملك في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك يحتاج لأي لاعب قادر على صناعة الفارق داخل الملعب، وهناك عناصر شاركت في الشوط الثاني حركت الفريق بشكل جيد مثل عمر جابر ودونجا، وأوسوريو لم يستوعب مشكلة غياب الحلول لمعظم لاعبي الفريق".

وأضاف: "شيكابالا يلعب 90 دقيقة وهي مشكلة كبيرة جدا، والحكم حسم النتيجة بعد احتساب ركلة الجزاء لصالح الشباب".

وأكمل: "الزمالك يحتاج لصفقات كثيرة لا تقل عن 6 لاعبين، ولو استمر أوسوريو بدون تدعيم فلن ينجح مع النادي، والمدرب لا يستوعب غياب الحلول عن الفريق الأبيض، وسحب الجزيري من الملعب كان خطأ فادحا من جانب أوسوريو".

وواصل: "طريقة الزمالك تحتاج لـ نيمار ناحية اليمين، هو الوحيد القادر على الأداء بشكل جيد في طريقة لعب أوسوريو، وهناك حالة توتر شديدة ظهرت على اللاعبين بسبب بعض الأزمات التي يعاني منها الفريق مثل المشكلة المالية الكبيرة، وحتى المعارون لم يشاركوا في المباريات".

وأردف: "لاعبي الزمالك بدءوا يعتادون على طريقة أوسوريو وهو يحظى بحب واحترام اللاعبين، وفريق الشباب كان ينافس على لقب الدوري السعودي وهو من الفرق القوية هناك، وشاهدت عدة مواجهات للشباب في الموسم الماضي".

وأتم: "النصر سيلاقي الزمالك بالقوة الضاربة من أجل تحقيق الفوز".