القوات الروسية تحبط 8 هجمات للقوات الأوكرانية وتقضي على أكثر من 100 جندي أوكراني

أفاد رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "المركز" في الجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية أحبطت 8 محاولات هجوم من قوات أوكرانية على اتجاهي سفاتوفسكي وكراسنوليمان، وتم القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني.



وقال سافتشوك لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "خلال تنفيذ الدفاع النشط على الحواجز المحتلة في الاتجاهين سفاتوفسكي وكراسنوليمان، تم إحباط وإفشال 8 هجمات من قبل فصائل هجومية تابعة لثلاث فرق ميكانيكية والفرقة الجوية الـ25 في القوات الأوكرانية، وذلك بدعم من نيران المدفعية وضربات الطائرات".



وأشار سافتشوك إلى أن "خسائر العدو خلال ذلك بلغت أكثر من 100 مقاتل"، بالإضافة إلى تدمير قوات الجيش الروسي لسيارتي بيك آب أوكرانيتين وقذيفتي هاون.



وأضاف سافتشوك أن طاقم صاروخي لنظام "تور-إم 1" الدفاعي الجوي أسقط طائرة بدون طيار، وأن طيران المجموعة شن 12 ضربة صاروخية بالقنابل على مركز المراقبة القيادي، ونقطتي تمركز مؤقتة، ونقطة قوة العدو بالقرب من مدن تورسكويه ودروجيليوبوفكا وسيريبريانسكوي ليسنيتشيستفو.



وألحقت إحدى المسيرات أضرارا بواجهة مبنى شاهق، حسبما قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين على قناته على تليجرام.



ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية الروسية تاس، ضربت طائرة بدون طيار المبنى الشاهق التابع لإدارة المدينة.



وجرى إغلاق مطار فنوكوفو في موسكو في جنوب غرب العاصمة الروسية مؤقتا أمام المغادرة والوصول، حسبما ذكرت تاس. وتم تحويل الرحلات الجوية.



وكانت العاصمة موسكو بالفعل هدفا للعديد من هجمات الطائرات المسيرة، والتي جاءت في الوقت الذي تواصل فيه روسيا عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا المجاورة التي بدأت في فبراير 2022.