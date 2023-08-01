وزيرة البيئة: ندعم ونتبنى الدليل الإرشادي للمركز الدولى لأبحاث الهواء النظيف لتخفيف الانبعاثات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، سعي الوزارة لدعم كل الإجراءات والممارسات الجيدة التى من شأنها تجنب التأثيرات السلبية للانبعاثات والتى تسبب تلوث الهواء المحيط سواء الداخلى أو الخارجى.

وأشارت وزيرة البيئة، في بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، إلى التعاون مع المركز الدولى لأبحاث الهواء النظيف التابع لجامعة سورى الإنجليزية، بشأن الدليل الإرشادى الخاص بتلوث الهواء الداخلى وإجراءات التخفيف من التعرض لانبعاثات الطهى فى مطابخ المنازل.

وأوضحت أن الدليل يتضمن عددا من التوصيات والتى تساعد شاغلى المنازل فى اتخاذ احتياطات بسيطة لتقليل مساهمهتم وتعرضهم لتلوث الهواء فى المطابخ، ويعد بمثابة وثيقة مرجعية يمكن استخدمها بحملات التوعية بتلوث الهواء الداخلى.

ووجهت الوزيرة، بالعمل على التنسيق مع الجهات المعنية بالتشييد والبناء كوزارة الإسكان ومراكز بحوث البناء وغيرها، ووضع المواصفات القياسية لهم من خلال الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، لوضع كود موحد للتصميم يراعى التخفيف من التعرض لانبعاثات الطهى فى المطابخ.

إضافة إلى وضع المواصفات القياسية الخاصة بمتطلبات خفض تلوث الهواء الداخلى؛ بهدف وضع إطار تنفيذى يبدأ من وضع المواصفات القياسية ووصولا للتنفيذ على أرض الواقع وذلك للمنشآت السكنية المزمع إنشائها.

ووجهت وزيرة البيئة بالتوعية العامة من خلال إدرات التوعية بالوزارة بالتوصيات الواردة فى هذا الدليل فيما يخص خفض التأثير السلبى سواء على أسلوب الطهى أو تجنب التأثيرات السلبية للانبعاثات الصادرة من خلال إجراءات يمكن تنفيذها من قبل المواطنين، بجانب دمج هذه التوصيات فى إطار الحملات الإعلامية الحالية أو المستقبلية والتى تنفذها الوزارة كحملة اتحضر للأخضر وغيرها، ونشر تلك التوصيات على مواقع التواصل الاجتماعي التى تنفذها الوزارة للوصول الى اكبر عدد من المواطنين، وايضا نشر الدليل بالموقع الإلكتروني الرسمى لوزارة البيئة.