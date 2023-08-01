كفر الشيخ تعلن خطة تخفيف أحمال الكهرباء: انقطاع ساعة عن كل منطقة يوميا

أعلنت محافظة كفر الشيخ، قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التي تم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، 1 أغسطس 2023، بالمحافظة، ضمن خطة تخفيف الأحمال في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وأعلنت المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية جدولا حددت فيه انقطاع التيار الكهربائي ساعة واحدة يوميا بكل منطقة ضمن خطة تخفيف الأحمال، مع إطفاء الشوارع والميادين وأنوار الإعلانات وواجهات المحلات والشركات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه أصدر تعليمات بالإعلان عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، خلال جدول يتم توزيعه على الوحدات المحلية ووسائل الإعلام ليتعرف المواطنون عن موعد قطع التيار الكهربائي في تلك المناطق.

وأشار إلى متابعته الموقف أولا بأول مع مسئولي الوحدات المحلية لمتابعة الخطة من أجل تخفيف الضغط على الشبكة.