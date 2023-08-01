الحكومة السنغالية تحل حزب زعيم المعارضة عثمان سونكو

قررت وزارة الداخلية في السنغال حل حزب زعيم المعارضة والمرشح للانتخابات الرئاسية عثمان سونكو وذلك بأثر فوري.

وقالت الوزارة إن حزب "وطنيو السنغال من أجل الأخلاق والعمل والأخوة "/بي أيه إس تي إي إف/ بقيادة سونكو حشد أنصاره للقيام باحتجاجات عنيفة، مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات وأعمال نهب.

وقالت الوزارة إن الحزب ارتكب "انتهاكات خطيرة ومستمرة لالتزامات الأحزاب السياسة".

واندلعت الاحتجاجات في يونيو بعد أن صدر حكم بحق سونكو بالسجن لمدة عامين بتهمة الاعتداء الجنسي. ووصف سونكو الادعاءات بأنها ذات دوافع سياسية ونفى تلك التهمة. وقد لقي 15 شخصاً على الأقل حتفهم في أعمال الشغب التي تلت ذلك.

وتم اعتقال سونكو مجددا يوم الجمعة بعد شجار مع قوات الأمن خارج منزله في داكار، حيث كان يختبئ.