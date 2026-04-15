ألمانيا تخصص 212 مليون يورو إضافية كمساعدات للسودان

أعلنت ألمانيا، أنها ستقدم 212 مليون يورو إضافية (ما يعادل 250 مليون دولار) هذا العام، للمساهمة في معالجة الأزمة الإنسانية في السودان، والتي تعد حاليا الأكبر في العالم.

وأعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، عن هذه المساعدات في برلين اليوم الأربعاء، خلال مداولات المؤتمر الدولي الثالث حول السودان.

ودعا فاديفول، الدول الأخرى والمنظمات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص للمساهمة في هذه الجهود، قائلا: "فلنتكاتف حتى تتمكن المساعدات والدبلوماسية الإنسانية من إنقاذ الأرواح".

وأكد أن الأزمة الاستثنائية في السودان تتطلب "ما هو أكثر من مجرد اهتمامنا، إنها تتطلب التحرك؛ لأن الوضع في السودان سيكون أكثر صعوبة بكثير بينما نتطلع إلى المستقبل".