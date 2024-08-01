تشكيل هجومي للبنك في مواجهة الأهلي بالدوري

أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الأهلي مساء اليوم الخميس، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتضن ستاد القاهرة الدولي المواجهة المرتقبة بين الأهلي والبنك الأهلي، المقرر انطلاقها في التاسعة من مساء اليوم الخميس، في الجولة الـ 32 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل البنك الأهلي لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي

الدفاع: إسحاق يعقوب - سعيدو سيمبوري - محمد عبد الغني – عاصم صلاح

خط الوسط: محمد بسيوني – سيرجي أكا – أحمد النادري

الهجوم: أحمد مدبولي – ياو أنور - محمد هلال.