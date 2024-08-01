بري: لبنان لا يريد الحرب لكنه مستعد للدفاع عن نفسه

جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، التأكيد أن لبنان لا يريد الحرب، لكنه في نفس الوقت مستعد للدفاع عن نفسه.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الخميس، عن بري قوله، خلال استقباله الوفد الوزاري البريطاني الذي ضم وزير الخارجية ديفيد لامي ووزير الدفاع جون هيلي والوفد المرافق والمستشارين الكبار في وزارتي الخارجية والدفاع البريطانيتين بحضور السفير لدى لبنان هايمش كاول، إنه "على مدى أشهر كانت مساعيه وجهوده مع جميع الدول المهتمة بلبنان، الوصول للظروف التي تسمح بتطبيق القرار الأممي 1701 الذي التزم به لبنان منذ اليوم الأول لإقراره، والذي نرى الفرصة لتطبيقه بوقف دائم للعدوان على قطاع غزة أو من خلال هدنة لأسابيع".

وأشار إلى "أن الغطرسة الإسرائيلية الأخيرة برفضها لكل الطروحات والإمعان في سياسة خرق قواعد الاشتباك والاغتيالات تجر المنطقة نحو مخاطر لا تحمد عقباها".

ووفق الوكالة، تم البحث في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.

وأكد الوفد الوزاري البريطاني، خلال اللقاء، "اهتمام بلاده بوجوب التوصل إلى تهدئة ووقف لإطلاق النار في غزة ولبنان"، مبديا "قلقا بالغا من التصعيد الأخير"، لافتا إلى "أن اي سوء تقدير لهذا التصعيد قد يؤدي إلى توسيع رقعة الحرب في المنطقة".