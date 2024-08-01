أدانت "الحركة الوطنية الشعبية الليبية" في بيان مساء الأربعاء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.



وقال المتحدث باسم الحركة ناصر سعيد: "تدين الحركة الوطنية الشعبية الليبية استهداف العدو الصهيوني للقيادات والشخصيات الوطنية الفلسطينية والعربية، وإذ تذكر بأن ذلك يأتي ضمن سياسات واستراتيجيات العدو والدول الغربية الداعمة له على مر التاريخ المعاصر بالمخالفة لكل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بالحروب، تؤكد أن جريمة اغتيال الشهيد إسماعيل هنية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة وأنها فقط تعكس حالة العجز والخسران التي يعيشها الكيان الصهيوني طيلة عشرة أشهر من عدوانه الوحشي على قطاع غزة".

وأضاف ناصر سعيد "إذ تذكر الحركة الوطنية الشعبية الليبية بمسلسل الاغتيالات الذي بدأ باغتيال الشهيد عز الدين القسام في ثلاثينيات القرن الماضي، مرورا باغتيال القادة الشهداء كمال عدوان كمال ناصر، أبو يوسف النجار، واغتيال أبو جهاد في تونس وفتحي الشقاقي في مالطا ومحمود المبحوح في دبي وقادة حماس في غزة الشيخ أحمد ياسين ويحيى عياش وعبد العزيز الرنتيسي وغيرهم، واغتيال قادة الجبهة الشعبية وفي مقدمتهم الشهيد أبو علي مصطفى مرورا باغتيال الشخصيات الداعمة لكفاح الشعب الفلسطيني من مختلف دول العالم، فإنها تؤكد أن نتائج تلك الجرائم تأتي معاكسة لأوهام العدو الصهيوني فهي لن تزيد المقاومة إلا صمودا وصلابة حتى تحرير فلسطين من النهر إلى البحر".

وأفاد بأن "الشعب الذي أنجب كل هؤلاء الشهداء الأبطال سيخرج منه قادة يستمرون في الكفاح، ولعل ما تقوم به كتائب عزالدين القسام في غزة وكل عموم فلسطين إلا دليل على أن القسام لم يمت بل حي يصنع المقاومة، وهكذا سيكون الشهيد إسماعيل هنية نبراسا للمقاومة".



وكانت حركة "حماس" والحرس الثوري الإيراني قد أعلنا يوم الأربعاء "استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وأحد أفراد فريق حمايته في طهران".



وأكدت حماس أنه اغتيل بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية.

وفتحت السلطات الإيرانية تحقيقا في ملابسات اغتيال هنية في طهران، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن النتائج في وقت لاحق، وقال الحرس الثوري الإيراني إننا "ندرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر توجيهات لوزراء الحكومة بعدم التعليق على اغتيال إسماعيل هنية.

هذا، وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" مساء الأربعاء نقلا عن 3 مسؤولين إيرانيين مطلعين، أن المرشد الإيراني علي خامنئي أمر بضرب إسرائيل مباشرة ردا على اغتيال زعيم حركة "حماس" إسماعيل هنية.