 رسميا.. تطبييق سعر تذكرة مترو الأنفاق الجديد صباح اليوم - بوابة الشروق
الخميس 1 أغسطس 2024 10:06 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

رسميا.. تطبييق سعر تذكرة مترو الأنفاق الجديد صباح اليوم

ميساء فهمي:
نشر في: الخميس 1 أغسطس 2024 - 9:56 ص | آخر تحديث: الخميس 1 أغسطس 2024 - 9:56 ص

بدأت وزارة النقل، صباح اليوم الخميس، تطبيق أسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة، على خلفية زيادة أسعار الوقود مؤخرا، ما رفع من التكلفة التشغيلية لقطارات المترو.

ورفعت الوزارة أسعار تذاكر المترو لتصبح 8 جنيهات لمنطقة واحدة 9 محطات بدلا من 6 جنيهات، و10 جنيهات لعدد من 10 إلى 16 محطة بدلا من 8 جنيهات.

أما سعر التذكرة لعدد من 17 إلى 23 محطة فقد تم تحديدها بـ15 جنيها بدلا من 12 جنيها، أما سعر التذكرة لأكثر من 23 محطة فقد تم تسعيرها لتكون 20 جنيها.

فيما تقرر أن تكون سعر التذكرة لذوي الهمم 5 جنيهات وهو سعر موحد للتذكرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك