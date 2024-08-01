بدأت وزارة النقل، صباح اليوم الخميس، تطبيق أسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة، على خلفية زيادة أسعار الوقود مؤخرا، ما رفع من التكلفة التشغيلية لقطارات المترو.

ورفعت الوزارة أسعار تذاكر المترو لتصبح 8 جنيهات لمنطقة واحدة 9 محطات بدلا من 6 جنيهات، و10 جنيهات لعدد من 10 إلى 16 محطة بدلا من 8 جنيهات.

أما سعر التذكرة لعدد من 17 إلى 23 محطة فقد تم تحديدها بـ15 جنيها بدلا من 12 جنيها، أما سعر التذكرة لأكثر من 23 محطة فقد تم تسعيرها لتكون 20 جنيها.

فيما تقرر أن تكون سعر التذكرة لذوي الهمم 5 جنيهات وهو سعر موحد للتذكرة.