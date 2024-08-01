كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن تسلل شخص لشقة إحدى السيدات وبحوزته سلاح أبيض في محافظة السويس.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الخميس: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن تداول فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالدلوف لشقة إحدى السيدات عقب خروجهما من المصعد وبحوزته سلاح أبيض بأحد العقارات بالسويس وقيامهما بالاستغاثة وهروبه عقب ذلك».

وتابعت: «بالفحص تبين عدم ورود بلاغ لمديرية أمن السويس بذات المضمون، وبإجراء التحريات أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو».

وبينت وزارة الداخلية، أنه وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 29 يوليو دلف خلفها لشقتها وبحوزته (سكين) ولدى استغاثتها لاذا بالهرب، مؤكدة أنها لم تبلغ الشرطة بالواقعة لعلمها عقب ذلك بأنه جارها، وقيام صديقة لها بنشر مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي؛ لتحذير المواطنين من تكرار الواقعة.

واختتمت: «عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور (طالب)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».