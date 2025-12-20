ترامب متحدثا عن صحته البدنية: أجريت اختبارات معرفية وتفوقت فيها

مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة دقائق يتحدث عن صحته البدنية، وسط تساؤلات بشأن قدرته على التحمل، حيث تعهد بإبلاغ الأمة إذا شعر بتدهور في صحته.

وبحسب ما نشرته شبكة «CNN» الإخبارية، أشار ترامب، إلى سلسلة الاختبارات المعرفية التي زعم أنه «تفوق فيها»، وتعهد بإبلاغ البلاد إذا شعر بتدهور في صحته.

وقال ترامب: «عندما يحين ذلك الوقت، سأخبركم بذلك. في الواقع، ربما ستعرفون ذلك بمجرد أن تشاهدوا. لكن ذلك الوقت لم يحن بعد، لأنني أشعر بنفس الشعور الذي كنت أشعر به طوال 50 عاما»، حسب قوله.

وأضاف الرئيس الأمريكي، الذي بدا عليه النعاس خلال العديد من الفعاليات التلفزيونية على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أن الاختبارات المعرفية يجب أن تكون إلزامية للرؤساء الحاليين.

ولطالما انتقد ترامب، بشدة وسائل إعلام طرحت تساؤلات حول وضعه الصحي، واصفا تقاريرها بأنها «تحريضية، وربما تنطوي على خيانة».

ووجّه ترامب، وهو الأكبر سنا من بين الرؤساء المنتخبين للولايات المتحدة، انتقادات حادة إلى تقارير أوردتها وسائل إعلام تفيد بأن أداءه بدأ يتباطأ في سن الـ79.