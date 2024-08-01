نيويورك تايمز: مسؤولون أمريكيون اعترفوا سرا بأن إسرائيل اغتالت إسماعيل هنية

قالت صحيفة "نيويورك تايمز "إن مسؤولين أميركيين اعترفوا سرا بأن إسرائيل هي من اغتالت رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران أمس الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة أن حديث المسؤولين الأمريكيين جاء بالرغم من أن إسرائيل لم تعلن تبني عملية الاغتيال ورفضت التعليق على الحادث بشكل علني.

ولم يذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عملية اغتيال هنية في خطاب متلفز، مساء أمس، ولكنه قال إن إسرائيل وجّهت ضربات ساحقة لوكلاء إيران، على حد تعبيره، وإنها اغتالت من وصفه بأنه نائب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في إشارة إلى فؤاد شكر، محملا إياه مسؤولية الهجمات على الجبهة الشمالية.

وأكد نتنياهو، في كلمته، أن إسرائيل تتأهب لجميع الاحتمالات، محذرا الإسرائيليين من أن "الأيام المقبلة ستكون صعبة، فمنذ الهجوم في بيروت سمعنا تهديدات من كل الجبهات".



من جانبهم، أكد المسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنهم لم يُبلَّغوا مسبقا باستهداف هنية في مقر إقامته في دار ضيافة تابعة للحرس الثوري الإيراني في طهران، بعد يوم من حضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن كبار مسؤولي البنتاجون والجيش ذهلوا من الاغتيال، خاصة أن العملية جرت في طهران، في خطوة تجعل من الصعب على إيران ألا ترد.

ونقلت عن أحد كبار الضباط العسكريين الأمريكيين -الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته- قوله إنه بينما إيران محرجة من الاختراق الأمني الهائل، فقد تكون أيضا خائفة من الانخراط في حرب شاملة مع إسرائيل.

وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إسرائيل تقف وراء اغتيال هنية.

وأشار الموقع إلى أن إدارة بايدن قلقة للغاية من أن يؤدي اغتيال هنية إلى زيادة خطر اندلاع حرب إقليمية وعرقلة المفاوضات بشأن صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين، ووقف إطلاق النار في غزة.

وأشار الموقع إلى أن مسؤولين أمريكيين أعربوا عن قلقهم من أن يؤدي مقتل شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهنية في طهران، إلى حالة ضغط كبير على إيران وحزب الله ووكلاء آخرين للرد بقسوة أكثر مما خططوا له.