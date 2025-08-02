وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية جديدة على شريحة واسعة من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، تدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس، في خطوة جديدة ضمن أجندته التجارية، من شأنها أن تشكل اختبارا للاقتصاد العالمي ومتانة التحالفات الأمريكية التي ترسخت على مدى عقود.

وصدر الأمر التنفيذي بعد الساعة 7 مساء بقليل بالتوقيت المحلي أمس الخميس.

وجاء الأمر التنفيذي في أعقاب سلسلة من التحركات المتعلقة بالرسوم الجمركية خلال الأيام القليلة الماضية، إذ أعلن البيت الأبيض عن اتفاقات مع عدد من الدول والتكتلات قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس اليوم الجمعة.

ويجرى الترتيب لتطبيق الرسوم الجمركية في موعد لاحق بهدف تنسيق جداول نسب الرسوم، وفقا لما ذكره مسئول رفيع في الإدارة تحدث إلى الصحفيين عبر اتصال هاتفي شريطة عدم الكشف عن هويته.

وبعد أن هدد ترامب في البداية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على دولة ليسوتو الأفريقية، سيتم الآن لحسن الحظ فرض رسوم بنسبة 15% فقط على وارداتها.

ومن المقرر أن تُفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على تايوان، و19% على باكستان، في حين ستخضع السلع المستوردة من عدد من الدول، من بينها إسرائيل وأيسلندا والنرويج وفيجي وغانا وجيانا والإكوادور، لرسوم بنسبة 15%. أما سويسرا، فستُفرض عليها رسوم جمركية تبلغ 39%.

وكان ترامب قد أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من البرازيل، لكن الأمر التنفيذي نص على نسبة 10% فقط، فيما تُغطى الـ40% المتبقية بإجراء منفصل أقره ترامب أمس الأول الأربعاء.

وتوج الأمر التنفيذي يوم خميس محموم ، في وقت سعت فيه الدول لمواصلة التفاوض مع ترامب. وقد حدد الأمر التنفيذي نسب الرسوم الجمركية بخصوص 66 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، وتايوان وجزر فوكلاند، مع تحديد نسبة أساسية تبلغ 10% تُفرض على الدول غير المدرجة في نص الأمر.