إعلام عبري: أوامر بعودة دبلوماسيي إسرائيل من الإمارات لأسباب أمنية

أفادت قناة "كان" العبرية الرسمية، فجر الجمعة، بأن موظفي البعثات الدبلوماسية التابعة لإسرائيل في الإمارات "تلقّوا أوامر بإخلاء مواقع عملهم والعودة إلى بلدهم، وذلك في ظل توتر أمني غير مسبوق وتحذيرات صادرة عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وقالت القناة التابعة لهيئة البث الرسمية، إن "القرار شمل إخلاء شبه كامل للسفارة في أبوظبي، بما في ذلك السفير يوسي شلي، وكذلك القنصلية في دبي، وسط تعليمات أمنية مشددة وغير مألوفة نُقلت للعاملين من وزارة الخارجية".

ووفق الهيئة، يأتي ذلك بعد تحديث مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لتحذير السفر إلى الإمارات، إذ اعتبر أن "منظمات مسلحة تنشط بشكل متزايد حاليا في محاولات لاستهداف إسرائيل"، ردا على الإبادة المتواصلة منذ أكثر من 21 شهرا بقطاع غزة وحرب التجويع فيه.

في السياق ذاته، حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مساء الخميس، من "احتمال تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الإمارات، لا سيما خلال الأعياد اليهودية وعطلات نهاية الأسبوع".

وأوصى المجلس "بتجنب السفر غير الضروري للإمارات، والامتناع عن تواجد رموز دينية أو قومية يهودية أو إسرائيلية في الأماكن العامة".

وأكد البيان "ضرورة عدم التردد على مؤسسات إسرائيلية أو يهودية في الإمارات"، مشددا على "أهمية الإبلاغ عن أي حدث مشبوه للسلطات المحلية".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات الإماراتية على ما ذكره الإعلام العبري، وما نقله مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

والأربعاء، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الإمارات تبعث "برسائل غير مباشرة" لإسرائيل من أجل إنهاء مهام السفير شيلي، بعد الكشف عن تورطه في "قضايا أخلاقية"، مبينة أنه من بين تلك الرسائل، "تجاهل السفير وعدم دعوته لأي اجتماعات خلال الفترة الماضية".

والثلاثاء، كشفت القناة 12 العبرية تورط شيلي في "قضايا أخلاقية"، ما أثار استياء في أبوظبي، وسط تحركات إسرائيلية غير معلنة لإعادته إلى تل أبيب.

وقالت القناة إن شيلي، الذي يشغل منصبه منذ نوفمبر 2024، وكان سابقا المدير العام لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "سيُعاد قريبا إلى إسرائيل بعد تصرفات غير مقبولة أثناء وجوده في حانة برفقة إسرائيليين وإسرائيليات".

وذكرت أن الحدث أثار ضجة في الأوساط الدبلوماسية والسياسية في إسرائيل، بعد أن أرسلت السلطات الإماراتية، عبر قنوات غير رسمية، رسالة واضحة إلى إسرائيل أنها لا تريد سفيرها، وهو ما لم تعقب عليه الإمارات أيضا حتى الساعة