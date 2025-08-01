مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبة متضامنين أجانب جنوبي الضفة

أحرق مستوطنون إسرائيليون، مساء الخميس، مركبة لمتضامنين أجانب وأثاثًا وخزانات للمياه، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الناشط أسامة مخامرة، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين من مستوطنة "سوسيا" المقامة على أراض فلسطينية في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل (جنوب)، "أحرقوا مركبة لمتضامنين أجانب، بالإضافة إلى أثاث وخزانات مياه".

وأوضح مخامرة، أن المستوطنين أقدموا على رش غاز لم تعرف طبيعته داخل أحد المنازل حيث يتواجد فيه عدد من المتضامنين الأجانب وأفراد عائلة شريتح الفلسطينية، دون تفاصيل عن المتضامنين وجنسياتهم.

وأضاف أن المستوطنين ألقوا الزجاجات الحارقة والحجارة على منزل المواطن محمد مغنم، حيث تمكن المواطنون من إطفاء النيران قبل أن تنتشر داخل المنزل وفي محيطه، دون أن يبلغ عن إصابات.

وعلى فترات غير متباعدة، يتواجد المتضامنون الأجانب، وبينهم نشطاء حقوقيون، في مناطق التماس بالضفة الغربية تضامنًا مع الفلسطينيين، حيث يعملون على توثيق اعتداءات المستوطنين ونقلها إلى مؤسساتهم، وفق مراسل الأناضول.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين المتطرفين، حيث شنّوا في الأسابيع الأخيرة عدة هجمات على بلدات شرق مدينة رام الله (وسط)، وأحرقوا مركبات في بلدات كفر مالك وأبو فلاح وبيتن وبرقة.

وبموازاة حرب الإبادة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1011 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.