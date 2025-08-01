سياسية ألمانية تُحمِّل المستشار مسئولية ضعف نتائج المفاوضات في النزاع الجمركي الأمريكي

حمَّلت زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني المعارض، كاتارينا دروجه، المستشار الألماني فريدريش ميرتس مسؤولية ما اعتبرته ضعفا في نتائج المفاوضات في نزاع الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

وقالت دروجه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: "ميرتس مسؤول عن ضعف نتائج مفاوضات الاتحاد الأوروبي لأنه أراد اتفاقا سريعا، وبالتالي أضعف خط الاتحاد الأوروبي التفاوضي... لقد أضر بذلك بالصناعة الألمانية".

وذكرت دروجه أن أرقام الاقتصاد الألماني تتدهور يوميا، وقالت: "هذا هو الثمن الذي يدفعه الاقتصاد الألماني لاتفاق ترامب الجمركي السيء... إذا لم يُعِد ميرتس النظر في الأمر الآن ويتصرف في النهاية بطريقة أوروبية، فإن الوظائف ستكون في خطر، والاستثمارات في تقنيات المستقبل ستكون في خطر".

وأكدت دروجه أن هناك حاجة إلى سياسة تجارية تُنشئ تحالفا بين جميع الدول التي تريد "قواعد جيدة، وتجارة عادلة، وحماية المناخ"، مضيفة أن يتعين على الساسة الألمان الالتزام بتعزيز السوق الداخلية الأوروبية، "بدلا من الاعتماد على القرارات المنفردة على المستوى الوطني والعزلة".

وفي ورقة مشتركة، دعت دروجه وثلاثة نواب برلمانيين آخرين من حزب الخضر إلى إجراء مفاوضات تجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول من جميع أنحاء العالم لإبرام اتفاقية جديدة، إلى جانب تعزيز التجارة داخل الاتحاد الأوروبي.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت قبل أيام قليلة توصلها لاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الأمريكية من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية.

ويحدد الاتفاق إطار عمل لتخفيض الرسوم الجمركية في المستقبل على منتجات إضافية.

وبحسب مسؤول بالاتحاد الأوروبي، من المقرر إعفاء واردات الاتحاد الأوروبي من السيارات الأمريكية من الرسوم الجمركية. ويفرض الاتحاد الأوروبي حاليا رسوما بنسبة 10% على هذه السيارات، ويعتزم خفض هذه الرسوم إذا خفضت الولايات المتحدة رسومها الجمركية على السيارات الأوروبية.