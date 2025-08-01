إندونيسيا تبدأ إطلاق سراح مئات السجناء بموجب خطة عفو رئاسي

من المقرر أن تبدأ إندونيسيا إطلاق سراح مئات من المدانين من سجونها المكتظة سيئة السمعة، بعد أن وافق البرلمان على المرحلة الأولى من خطة العفو واسعة النطاق التي اقترحها الرئيس برابوو سوبيانتو.

والمجموعة الأولى التي تضم 1116 سجينا ستبدأ مغادرة السجون الأسبوع المقبل وتشمل منافسين بارزين للرئيس السابق جوكو ويدودو، الذين تم سجنهم، خلال فترة ولايته بالإضافة إلى نشطاء استقلال مقاطعة بابوا.

وصدر الإعلان في وقت متأخر من مساء أمس الخميس من قبل نائب رئيس مجلس النواب سوفمي داسكو أحمد ووزير العدل سوبراتمان أندي أجتاس، بعد مشاورات بين الحكومة وفصائل حزبية في الهيئة التشريعية.

وفاجأ سوبيانتو البلاد بعد حوالي شهرين من توليه منصبه في أكتوبر، عندما قال إنه يعتزم العفو عن 44 ألف نزيل بمختلف أنحاء البلاد. وكان من النادر أن يستخدم زعماء إندونيسيون سابقون صلاحيتهم للعفو، التي تتطلب موافقة البرلمان.

وقال أجتاس إن الحكومة تعطي أولوية لسجناء يعانون من اضطرابات نفسية والمسنين والمصابين بأمراض خطيرة والأشخاص المدانين بالتجديف أو الإساءة إلى زعيم البلاد.