ماذا قال بوتين وزيلينسكي عن اجتماعات التسوية المحتملة؟

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أمله في أن تتمكن روسيا وأوكرانيا من تشكيل مجموعات عمل لمناقشة التسويات المحتملة، مشيرا إلى أن رد فعل الجانب الأوكراني على هذه الخطوة كان إيجابيا بشكل عام.

وقال بوتين إنه ينظر بإيجابية إلى المحادثات الروسية الأوكرانية، خاصة بعد عودة مئات الأشخاص إلى أوطانهم، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأكد أن أهداف روسيا في أوكرانيا لم تتغير، وأن قوات بلاده تواصل التقدم على طول خط المواجهة، مشددا في الوقت نفسه على الحاجة إلى سلام دائم ومستدام.

وأشار إلى أن من يشعر بخيبة أمل من محادثات السلام فإن ذلك يعود إلى "توقعات مبالغ فيها"، مضيفا أن من المنطقي الحديث عن أمن روسيا وأوكرانيا في إطار الأمن الأوروبي الشامل.

من جانبه، علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تصريحات بوتين بالقول إن "أوكرانيا مستعدة لاجتماع القادة".