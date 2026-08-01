أسنان القاهرة تطلق مبادرة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي الاثنين المقبل

تطلق جامعة القاهرة من خلال كلية طب الأسنان مبادرة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي تحت شعار "صحتك تهمنا.. نكتشف لنحمي"، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشئون الصحية بالقاهرة ومبادرة "100 يوم صحة"، وتستمر على مدار يومي 3 و4 أغسطس 2026، لتقديم خدمات الكشف والفحص المجاني لمنتسبي الجامعة والمواطنين.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والحد من مضاعفاتها، من خلال إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية المجانية، تشمل قياس السكر العشوائي، والسكر التراكمي "HbA1c"، وقياس ضغط الدم، ونسبة الدهون في الدم، بالإضافة إلى قياس الاعتلال الكلوي، بما يسهم في التشخيص المبكر وتوجيه الحالات التي تستلزم المتابعة والعلاج.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تضع صحة الإنسان على رأس أولوياتها، وتحرص على المشاركة الفاعلة في المبادرات الرئاسية والوطنية التي تستهدف الارتقاء بمنظومة الصحة العامة وتحسين جودة الحياة، انطلاقًا من مسئوليتها المجتمعية ودورها في خدمة المجتمع.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن استضافة هذه المبادرة بكلية طب الأسنان تعكس التزام الجامعة بتسخير إمكاناتها العلمية والطبية لخدمة المواطنين، ونشر ثقافة الوقاية والكشف المبكر، باعتبارهما الركيزة الأساسية للحد من انتشار الأمراض المزمنة وتقليل مضاعفاتها، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل تعاونها مع مختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ المبادرات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر في بناء مجتمع يتمتع بصحة أفضل.

من جانبه، أشار الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن المبادرة يقدمها فريق طبي متخصص، وتوفر خدمات الفحص والاستشارات الطبية بالمجان، بما يسهم في رفع الوعي الصحي وتشجيع أفراد المجتمع على إجراء الفحوصات الدورية باعتبار أن الكشف المبكر يمثل أحد أهم عوامل الوقاية والحفاظ على الصحة وتحسين جودة الحياة، مؤكدًا أن الجامعة لا يقتصر دورها على التعليم والبحث العلمي، وإنما يمتد ليشمل تقديم خدمات مجتمعية مؤثرة تسهم في تحسين جودة الحياة.

من جهتها، قالت الدكتورة جيرالدين محمد أحمد، عميد كلية طب الأسنان، إن الكلية تحرص على أداء رسالتها في خدمة المجتمع وتوظيف إمكاناتها العلمية والطبية لخدمة المواطنين، مشيرًة إلى أن المبادرة تمثل فرصة مهمة للاطمئنان على الصحة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، بما يسهم في الوقاية والحفاظ على جودة الحياة.