بابا الفاتيكان يعين 13 كاردينالا جدد بشكل مفاجئ

عيَّن بابا الفاتيكان فرنسيس الأول 13 كاردينالا جديدا، من بينهم اثنان من المدافعين عن المهاجرين وحقوقهم، و10 كرادلة سوف يتأهلون لانتخاب خليفته.

وأعلن البابا فرنسيس بشكل غير متوقع اليوم الأحد في روما أن قساوسة من دول فقيرة ودول إسلامية ارتقوا إلى مرتبة الكرادلة.

وسوف يتم تعيين الكرادلة رسميا في مجلس كنسي (وهو مجلس الكرادلة) في الخامس من أكتوبر.

ومن بين الكرادلة الجدد مايكل تشيرني من جمهورية التشيك، المسؤول عن الهجرة واللاجئين في الفاتيكان، ورئيس أساقفة بولونيا ماتيو زوبي، الذي كرس نفسه للاجئين أثناء عمله في روما. بالإضافة إلى ذلك، عين البابا كرادلة جدد من إندونيسيا والمغرب.

ويعمل البابا فرنسيس من أجل سكان المناطق الأكثر فقرا منذ بداية ولايته، وعين مرارا كرادلة من المناطق الواقعة على أطراف نطاق الكنيسة.

ومن بين الكرادلة الجدد، هناك عشرة دون سن 80 عاما، وهو الحد الأدنى لسن الكرادلة المؤهلين لانتخاب البابا التالي في حالة وفاة فرنسيس أو تقاعده في جلسة اقتراع خاصة مغلقة.