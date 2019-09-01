مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة اثنين آخرين في انفجار عبوة ناسفة بـ «ريف حماة»

قتل ثلاثة مدنيين ، وأصيب اثنان آخران بجروح، اليوم الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات المجموعات المسلحة، ضمن الأراضي الزراعية في محيط بلدة "صوران " بريف حماة الشمالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية - التي بثت النبأ - أن عبوة ناسفة من مخلفات المسلحين انفجرت ضمن الأراضي الزراعية في شمال بلدة "صوران" بريف حماة الشمالي مما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين، وإصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة ، نقلا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتعمد التنظيمات الإرهابية ضمن المناطق التي تسيطر عليها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة ضمن القرى والبلدات والأراضي الزراعية في محاولة منها لإعاقة تقدم الجيش السوري .