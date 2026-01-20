 لاعب نيجيريا: التتويج ببرونزية أمم أفريقيا ضد مصر أفضل من لا شيء - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 يناير 2026 9:55 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

لاعب نيجيريا: التتويج ببرونزية أمم أفريقيا ضد مصر أفضل من لا شيء

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 20 يناير 2026 - 9:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يناير 2026 - 9:45 ص

يرى فيسايو ديلي باشيرو، لاعب منتخب نيجيريا، أن إنهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالحصول على الميدالية البرونزية هو أفضل من عدم الحصول على أي شيء بالأخص بعد الخسارة من المغرب في نصف النهائي.

وقال لاعب لاتسيو في تصريحات نقلتها صحيفة "PUNCH Sports": "كانت هذه أول مشاركة لي في كأس الأمم الأفريقية، العودة إلى الوطن بميدالية برونزية أفضل من لا شيء".

وأضاف: "كان هدفنا الأول هو الفوز بالميدالية الذهبية، لكن ذلك لم يتحقق، وأنا سعيد فقط لأننا استطعنا أن نغادر بشيء ما".

أما عن إهدار ركلة الترجيح ضد مصر.. قال: "اخترت التسديد في البداية، كان ذلك قراري، يتطلب الأمر قدرًا كبيرًا من الثقة للتقدم أولًا وتنفيذ ركلة جزاء، وأنا لاعب واثق من نفسي، كنت مؤمنًا بأنني سأسجل".

وأنهى: "أحيانًا لا تسير الأمور في صالحك، في النهاية أنا سعيد لأن الفريق أنجز المهمة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك