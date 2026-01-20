سائقو سيارات الأجرة يبدأون إضرابا في قبرص

بدأ سائقو سيارات الأجرة إضرابا لمدة 24 ساعة في قبرص، اليوم الثلاثاء، حيث يطالبون بتطبيق أكثر صرامة للقواعد الخاصة بسيارات الأجرة وحظر استخدام التطبيقات من أجل الانتقال من وإلى المطار.

وذكرت صحيفة سايبرس ميل، أن اتحاد سائقي سيارات الأجرة قال أمس الاثنين إنه إذا لم يتم أخد مطالبهم في الاعتبار، سوف يتم الدعوة لتنظيم إضراب مفتوح في 27 يناير الجاري.

ويعد هذا ثاني إضراب ينظمه سائقو الأجرة هذا العام، حيث أضربوا عن العمل لمدة أربع ساعات في 13 يناير الجاري.

وكان السائقون قد قالوا مطلع هذا الشهر، إن سلسلة اللقاءات مع وزارة النقل لم تسفر عن تحقيق نتائج.