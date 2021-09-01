وقال السفير أبو علي - في تصريح اليوم الأربعاء - إن "الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تتابع بقلق بالغ معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة كبار السن والمرضى والنساء وأمهات الأطفال، وبالذات مأساة الأسيرة أنهار الديك التي أوشكت على وضع مولودها خلال عدة أيام في سجون الاحتلال في ظل غياب الرعاية الطبية الملائمة، الأمر الذي يتنافى كليا مع القيم الإنسانية والمبادئ والقواعد القانونية لحقوق الانسان".

كما دعا إلى ضرورة أن تتحمل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمرأة والطفل مسؤوليتها والعمل على سرعة إطلاق سراح الأسيرة الديك لتتمكن من وضع مولودها خارج زنازين الاحتلال الإسرائيلي، امتثالا لأبسط معايير حقوق الانسان، والضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراحها وجميع السجينات، خاصة الأمهات منهن.