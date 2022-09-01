بعثة وكالة الطاقة الذرية تغادر زابوريجيا إلى إنيرهودار رغم القصف

غادرت بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مدينة زابوروجيا في أوكرانيا، حيث توجهت إلى محطة الطاقة النووية في بلدة إنيرهودار، وذلك على الرغم من التقارير التي أفادت بوجود قصف مكثف حول بلدة إنيرهودار التي تحتلها روسيا.

ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية عن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، قوله إن "البعثة على علم بـ "زيادة النشاط العسكري في المنطقة" لكنها تمضي قدما في خطتها لزيارة المحطة النووية والالتقاء بموظفيها.

وأضاف جروسي: "بعد أن قطعنا شوطا طويلا، فإننا لن نتوقف"، وكانت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وصلت إلى زابوروجيا لزيارة محطة الطاقة النووية في بلدة إنيرهودار المحتلة مؤقتا.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، قصفت القوات الروسية إنيرهودار بطائرات هليكوبتر ومدافع وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بحسب إعلان مسئولي المحطة النووية.