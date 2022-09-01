الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي، حيث تشهد عاصمة الولاية "جاكسون"، أزمة في المياه الصالحة للشرب بعد تعطل المحطة الرئيسية لمعالجة المياه.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير -على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس- أن هذا الإعلان يسمح لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بتنسيق جميع جهود الإغاثة، التي تهدف إلى التخفيف من المعاناة التي تسببها حالة الطوارئ للسكان المحليين وتقديم المساعدة المناسبة.

وأشارت إلى أن الرئيس بايدن أمر بتقديم المساعدة الفيدرالية لتكملة جهود استجابة الولاية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن أزمة المياه التي بدأت في 30 أغسطس 2022 وما زالت مستمرة، مؤكدة التزامهم بمساعدة ولاية ميسيسيبي خلال هذا الوقت الملح.