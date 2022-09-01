الأمم المتحدة: الملايين من الأطفال والنساء يواجهون خطرا بعد الفيضانات التي ضربت باكستان

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، إن الملايين من الأطفال والحوامل يواجهون خطرا في المناطق التي ضربتها الفيضانات في باكستان، وفي حاجة لمساعدة إنسانية عاجلة.

وأضافت المنظمة في تقرير، أن الأطفال يواجهون الأمراض المنقولة عبر المياه والغرق وسوء التغذية بسبب الفيضانات.

وقد أودت الفيضانات الناجمة عن هطول أقوى أمطار منذ أكثر من ثلاثة عقود، بحياة 1200 شخص منذ منتصف يونيو الماضي، وألحقت الضرر بأكثر من 33 مليون شخص، معظمهم في المناطق الواقعة بجنوب وجنوب غرب البلاد.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن نحو 600 ألف سيدة حامل في المناطق التي ضربتها الفيضانات في حاجة ماسة للرعاية الطبية وخدمات الرعاية العقلية.

وجاء في التقرير: " نحو 73 ألف سيدة من المتوقع أن يضعن موالديهن الشهر المقبل سوف يحتجن قابلات ماهرات ورعاية للرضع ودعم".

وقال الصندوق إن الملايين من النساء والفتيات يواجهن أيضا خطر العنف بسبب النوع، مشيرا إلى التهديدات في المناطق التي تعيش فيها أسر في خيم إيواء مؤقتة لا يوجد بها مراحيض والصرف الصحي المناسب.

وقالت منظمة اليونسيف، إن الأطفال عرضة بصورة خاصة للأمراض المنقولة عبر المياه مثل الاسهال والعدوى التنفسية والأمراض الجلدية.