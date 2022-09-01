إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بصحراوي أطفيح

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أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح بالجيزة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بالطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين انقلاب سيارة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.