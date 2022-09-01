جروسي يغادر محطة زابوريجيا الأوكرانية بعد زيارة قصيرة

غادر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل ماريانو جروسي وبعض أفراد فريقه محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تحتلها القوات الروسية في أوكرانيا اليوم الخميس بعدما أمضى عدة ساعات هناك، وسط تقارير تحدثت عن تزايد القصف في المنطقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن شركة "إنرجوأتوم" الأوكرانية الحكومية، التي تتولى تشغيل محطة زابوريجيا، أن خمسة مفتشين من حوالي اثني عشر مفتشا ببعثة جروسي، ظلوا بالمنشأة.

وقالت الشركة إنهم قاموا بتفريغ المعدات، ومن المتوقع أن يظلوا بالمحطة حتى السبت المقبل.

وقال جروسي إن فريق مراقبيه جمع معلومات مهمة خلال الزيارة وأنه اطلع على "أمور مهمة" كان يريد رؤيتها، حسبما ذكرت "بي بي سي أوكرانيا".

يشار إلى أن روسيا وأوكرانيا تبادلتا مؤخرا الاتهامات بقصف محطة زابوريجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، مما أثار مخاوف من تعرض المحطة لأضرار قد تهدد بحدوث كارثة نووية على غرار تلك التي حدثت في انفجار مفاعل تشيرنوبل عام 1986.