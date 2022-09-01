الدفاع التركية: 5 سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، مغادرة 5 سفن محملة بالحبوب للموانئ الأوكرانية.



وقالت الوزارة في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، إن «نقل شحنات الحبوب من أوكرانيا مستمر، كما هو مخطط له، تحت سيطرة مركز التنسيق المشترك في إسطنبول».





Tahıl sevkiyatı kapsamında;



Bugün sabah saatlerinde tahıl yüklü 5 gemi daha Ukrayna’dan hareket etti.



Sevkiyatlar İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde planlandığı gibi devam ediyor.#MSB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 1, 2022





وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مغادرة سفينة محملة بصادرات الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا؛ ليصل الإجمالي إلى 62 سفينة.



كما سبق الإعلان عن مغادرة 6 سفن تحمل منتجات زراعية من الموانئ الأوكرانية عبر ممر الحبوب، صباح أول أمس الثلاثاء 30 أغسطس.



وذكرت الوزارة في بيان: «بشكل عام، أثناء تنفيذ مبادرة النقل الآمن للمنتجات الزراعية، قد غادرت بالفعل 62 سفينة من الموانئ الأوكرانية، لتنقل حوالي 1.5 مليون طن من الغذاء منذ بدء تنفيذ مبادرة النقل الآمن لصادرات الحبوب».



يذكر أن أوكرانيا وروسيا، وقعتا شهر يوليو الماضي في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.



وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.