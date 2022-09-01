 القوى العاملة بالمنيا: بدء التدريب المهني المجاني لـ16 متدربا ومتدربة - بوابة الشروق
الخميس 1 سبتمبر 2022 11:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟
النتـائـج تصويت

القوى العاملة بالمنيا: بدء التدريب المهني المجاني لـ16 متدربا ومتدربة

محافظة المنيا
محافظة المنيا
فهد أبو الفضل
نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 11:14 ص | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 11:14 ص

بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، التدريب المهني المجاني لـ16 متدربا ومتدربة على مهنة: "جليس ورعاية ذوي القدرات الخاصة والمسنين"، وذلك بمركز النهضة للتدريب بالمحافظة.

وقال هشام ذكي مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن البرنامج التدريبي يتضمن مجموعة من الموضوعات منها: التأهيل المهني لذوي الإعاقة، والإطار العام للتأهيل، وأنظمة تقديم الخدمة لذوي القدرات، والاتجاهات الحديثة في التأهيل والتنمية المستدامة، ومفاهيم أساسية في مجالي الإعاقة والتأهيل.

وأضاف ذكي، أن عملية التدريب تحت إشراف مديرية القوى العاملة وإدارة التدريب المهني التابعة لها؛ لتدريب الشباب على أحد المهن المستحدثة المطلوبة بسوق العمل داخل المحافظة والتي أزداد الطلب عليها من العديد من المنشآت.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك