 زامبيا تحصل على حزمة دعم من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار - بوابة الشروق
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زامبيا تحصل على حزمة دعم من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
لوساكا - د ب ا
نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 12:43 م | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 12:43 م

فازت زامبيا بموافقة صندوق النقد الدولي على منحها حزمة دعم بقيمة 1.3 مليار دولار، في خطوة مهمة نحو إعادة هيكلة ديونها وتعزيز الجهود الدولية لمساعدة الدول النامية المثقلة بالديون.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أن صندوق النقد الدولي قال في بيان على موقعه الإلكتروني أمس الأربعاء إن آلية الائتمان الممتدة لمدة 38 شهرا "تعتمد على خطة الاصلاح الاقتصادي التي وضعتها زامبيا بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز نمو أعلى وأكثر مقاومة وشمولية".

وأضاف الصندوق أن البرنامج سوف "يحفز دعما ماليا مطلوبا بشدة من شركاء التنمية" أيضا، يمكنه من تقديم 185 مليون دولار فورا لزامبيا.


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