انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في دير البلح

انطلقت حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، اليوم الأحد، في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، أن الحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال ستتم بمحافظة دير البلح وسط قطاع غزة، ما بين الأحد والأربعاء.

وأضافت المنظمة، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، أن «الحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال من عمر يوم واحد إلى 10 أعوام في دير البلح تستمر خلال الفترة الممتدة بين الأحد والأربعاء، من الساعة 7:30 صباحًا وحتى الساعة 14:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي (من 4:30 وحتى 11:00 ت.غ)».

وناشدت المنظمة أهالي القطاع قائلة: «حتى لو تم تطعيم أطفالكم سابقًا، أحضروهم لأقرب نقطة تطعيم للحصول على الجرعة الطارئة وحمايتهم من الفيروس».

وأكدت أن «التطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع سيكون مجانيا وآمنا».

وأنهت طواقم وزارة الصحة الفلسطينية، بالتعاون مع المنظمات الصحية الدولية (منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، والأونروا)، استعداداتها لإطلاق حملة التطعيم اليوم، ضد شلل الأطفال في قطاع غزة.

حيث قادت وزارة الصحة حملة التطعيم في محافظات فلسطين الجنوبية، بالتعاون الشركاء الصحيين الدوليين، وأكدت أن التطعيم آمن تماماً.

ويستهدف برنامج التطعيم أكثر من 600 ألف طفل في محافظات فلسطين الجنوبية، وجددت مناشدتها للمواطنين بضرورة التوجه لأقرب مركز تطعيم حسب الخارطة التي نشرتها الوزارة، من أجل تطعيم أبنائهم حماية لهم من مرض شلل الأطفال.

ومن المقرر أن يتم التطعيم في محافظة خان يونس ومحيطها من الخميس وحتى الأحد (5- 8/ 9)، وفي محافظة غزة والشمال من الإثنين وحتى الخميس (9 -12/9).

وأشاد وزير الصحة ماجد أبو رمضان بجهود وعمل كافة كوادر الوزارة، خصوصا في المحافظات الجنوبية، والتي تعمل في ظروف خطيرة وغير آمنة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تهدد حياة كل مواطن في قطاع غزة.

وعبر وزير الصحة عن شكره وتقديره لجهود وعمل كافة الشركاء الصحيين في منظمة الصحة العالمية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، و «يونيسيف»، على تعاونهم، ودعمهم الكبير، لإنجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة.