الصحة العالمية: أفضل لقاح يمكن تطعيمه لأطفال غزة هو تحقيق السلام

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأحد، إن أفضل لقاح يمكن تطعيمه للأطفال في قطاع غزة، هو تحقيق السلام في القطاع.

يأتي تصريح جيبريسوس تعليقا على إطلاق منظمة الصحة العالمية حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في قطاع غزة اليوم الأحد.

وصرح جيبريسوس: «بالتعاون بين وزارة الصحة الفلسطينية واليونيسف والأونروا، بدأت حملة تطعيم أكثر من 640 ألف طفل دون سن العاشرة في قطاع غزة باللقاح المضاد لشلل الأطفال»، وفق وكالة سبوتنيك.

وانطلقت حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في غزة بعد إعلان الأمم المتحدة عن موافقة حركة حماس وإسرائيل على "هدن إنسانية" للسماح بإجراء التطعيمات اللازمة، رغم استمرار الحرب منذ نحو 11 شهرا.

وقالت المنظمة إن الجانبين وافقا على سلسلة هدن إنسانية يستمر كل منها ثلاثة أيام في وسط القطاع وجنوبه وشماله لتنفيذ حملة تلقيح ضد شلل الأطفال تشمل 640 ألف طفل في أنحاء غزة.