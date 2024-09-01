الحزب الحاكم في أذربيجان يفوز بأكبر مقاعد في البرلمان في انتخابات مبكرة

فاز حزب أذربيجان الجديد الحاكم بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان في انتخابات مبكرة جرت اليوم الأحد، وذلك وفقا لاستطلاعات آراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع والتي أجريت في جميع الدوائر الانتخابية باستثناء ثلاث.

وذكرت "أوراكل أدفايسوري جروب"، وهي مؤسسة لاستطلاعات الرأي مقرها الولايات المتحدة، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة باكو أن الحزب حصل على 62 مقعدا على الأقل من أصل 125، بينما حصل المرشحون غير الحزبيين على 43 مقعدا. وذهبت المقاعد المتبقية إلى أحزاب صغيرة موالية للحكومة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المتوقع أن تعلن اللجنة المركزية للانتخابات، وهي الهيئة الانتخابية في البلاد، النتائج الأولية للانتخابات في وقت لاحق من اليوم الأحد.

وقام الرئيس إلهام علييف بحل البرلمان في يونيو وأعلن تقديم موعد الانتخابات التي كانت مقررة في نوفمبر حتى لا تتزامن مع مؤتمر الأطراف التابع للأمم المتحدة المقرر عقده في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر.

ومدّد علييف نفسه فترة حكمه التي استمرت لعشرين عامًا بعد فوزه الساحق في انتخابات رئاسية مبكرة جرت في فبراير، والتي قال مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إنها افتقدت المنافسة الحقيقية.

ودعا إلى إجراء الانتخابات بعد أن استعادت أذربيجان السيطرة في هجوم خاطف قبل عام على إقليم ناجورني كاراباخ الانفصالي، والذي كان تحت سيطرة الأرمن العرقيين منذ حرب أوائل التسعينيات.