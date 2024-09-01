رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون يصل ماليزيا في زيارة رسمية

وصل رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون إلى ماليزيا اليوم الأحد في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وتعد هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها لوكسون إلى ماليزيا منذ توليه منصبه في نوفمبر 2023، وفقا لما ذكرته صحيفة نيوستريتس تايمز الماليزية.

ووصل لوكسون إلى صالة الركاب رقم 1 بمطار كوالالمبور الدولي على متن رحلة تجارية، وكان في استقباله نائب وزير الرقمنة ويلسون أوجاك كومبونج في مجمع بونجا رايا في الساعة 7.55 مساء.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان اليوم الأحد، إن لوكسون سيحظى بحفل استقبال رسمي في مجمع بيردانا بوترا في بوتراجايا، الذي يضم مكتب رئيس الوزراء الماليزي، يليه اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء أنور إبراهيم غدا الاثنين .

ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين ماليزيا ونيوزيلندا، التي تأسست في 2023، وتشمل أربع ركائز: الرخاء، والشعب، والكوكب، والسلام والأمن.

وأفادت وزارة الخارجية الماليزية بأن أنور سيقيم أيضا مأدبة غداء رسمية على شرف لوكسون والوفد المرافق له في سيري بيردانا "المقر الرسمي لرئيس وزراء ماليزيا".

ومن المقرر أن يلتقي لوكسون أيضا مع نائب رئيس الوزراء ووزير التحول في مجال الطاقة والمياه فضيلة يوسف.

واحتلت نيوزيلندا، في عام 2023، المرتبة الـ 28 كأكبر شريك تجاري لماليزيا، والوجهة الـ 22 للتصدير، والوجهة الـ 27 كأكبر مصدر للواردات، بين دول منطقة أوقيانوسيا، حيث بلغ إجمالي التجارة بين ماليزيا ونيوزيلندا 56ر11 مليار رينجيت ماليزي.