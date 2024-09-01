وزير الخارجية يستقبل كبيرة منسقي الأمم لمتحدة للشئون الإنسانية في غزة

استقبل وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي، صباح اليوم الأحد، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيجريد كاخ.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن اللقاء شهد نقاشًا مطولًا حول الوضع الإنساني في قطاع غزة، وسبل التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية بالقطاع.

وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي يستقبل كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة "سيجريد كاخ”.. نقاش مطول حول الوضع الإنساني في قطاع غزة، وسبل التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية بالقطاع. pic.twitter.com/nR7zpQ8UMu — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) September 1, 2024

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,691 مواطن، وإصابة 94,060 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.