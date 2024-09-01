رئس الوزراء الفلسطيني: وضعنا خطة شاملة لتنفيذها فور وقف العدوان على غزة

استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، وزير خارجية مملكة هولندا كاسبار فيلدكامب.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن اللقاء شهد بحث الجهود من أجل وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين والتصعيد في الضفة الغربية.

وشدد مصطفى، على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي ودوله خطوات فعلية وجدية تجاه النشاط الاستعماري والمستعمرين في الضفة الغربية.

وأكد أهمية الضغط نحو وقف كافة الإجراءات الإسرائيلية والحصار المالي والاقتصادي، ووقف الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية والإفراج عن الأموال المحتجزة.

وثمن مصطفى، العلاقات الثنائية ما بين البلدين، مشيرا إلى أهمية تعزيز هذه العلاقات وتتويجها بالاعتراف بدولة فلسطين، مقدما الشكر لهولندا على المساعدات المقدمة لإغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة منذ بداية العدوان.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الحكومة وضعت خطة شاملة لتنفيذها فور وقف العدوان على قطاع غزة، وترتكز على الإغاثة العاجلة إلى جانب استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة دمج وتوحيد المؤسسات الوطنية، وبرنامج إعادة الإعمار الشامل.

وأشار إلى أن الحكومة منذ اليوم الأول لتأسيس السلطة الوطنية وحتى اليوم هي مسؤولة عن تقديم كافة الخدمات الأساسية في قطاع غزة من تعليم وصحة ومياه وكهرباء والأمور اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني ولم تنقطع عنها.

من جانبه، أكد وزير خارجية هولندا أهمية التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الاغاثية والطبية الطارئة، ووقف العدوان على الضفة الغربية من قبل جيش الاحتلال والمستعمرين، وأهمية الحفاظ واحترام الوضع القائم في المسجد الأقصى.

وحضر الاجتماع وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين أغابيكيان شاهين، وممثل هولندا لدى فلسطين ميشيل رينتينار، والسفيرة أمل جادو، والسفير عمر عوض الله، ومدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب.