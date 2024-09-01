قالت الفنانة نجوى فؤاد، إنها تحلم بأداء مناسك الحج وارتداء الحجاب، مشيرة إلى أنها ستترك حينها الوسط الفني، في ظل وجود مورد مادي ثابت من وزارة الثقافة والنقابة يسمح لها بتسيير شئون منزلها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هي وصبايا»، المذاع عبر فضائية «هي»، مساء السبت، أنها تواصلت مع نقيب الممثلين أشرف زكي منذ 6 أشهر، لسؤاله عن معاشها، وفوجئت أنه 600 جنيه فقط، معقبة: «قلت له أعمل بيهم إيه أشتري بيهم جبنة قريش ولا أعمل إيه؟»، بحسب تعبيرها.

وعن تصريحاتها التي أثارت الجدل بشأن الحجاب، عقبت: «قلت للمذيع لما أضمن إن الوزارة تعمل صندوق للفنانين وبيتي يكون مفتوح ومستورة، ويبقى يتقال لي ساعتها يا حاجة عواطف (اسمها الحقيقي)، هبعد عن الأدوار اللي فيها انحراف وإني أحط روج ومكياج، وأتحجب».

وأشارت إلى أنها لا تقبل بتقديم دور فني لا يليق بالحجاب ومسمى «حاجة»، مضيفة: «حلم عندي إني أحج وأتحجب وألاقي مورد لبيتي ويكون مفتوح، ويوم ما هتحجب وأحج هبتعد تمامًا عن الوسط».

ولفتت إلى حرصها على القيام بما يرضي الله في المقام الأول، مختتمة: «لكن مينفعش يوم أتحجب ويوم أشيل الإيشارب ويوم أحط شعر وأقول إن الحجاب باروكة»، وفقًا لتعبيرها.