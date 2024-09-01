نتنياهو يوفد سكرتيره العسكري إلى موسكو لدفع محادثات صفقة التبادل

قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أوفد سكرتيره العسكري الجنرال رومان جوفمان، إلى موسكو لدفع محادثات صفقة التبادل.

وأضافت في بيان عبر موقعها الرسمي، أن سكرتير نتنياهو العسكري تحدث مع المسئولين الروس عن مقتل المحتجز ألكسندر لوبنوف، وناقش معهم أوضاع محتجزين آخرين.



وقبل قليل، حمّلت حركة المقاومة حماس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والإدارة الأمريكية المنحازة له، المسئولية عن تعثّر مفاوضات وقف العدوان على شعب فلسطين وإطلاق سراح الأسرى المتبادل.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، إنها تُحمل نتنياهو كامل المسئولية عن حياة الأسرى، الذين قتلوا برصاص جيشه.

وأضافت: «إن محاولات تضليل الرأي العام التي يقودها المجرم نتنياهو، عبر استمراره في سياسة الخداع والكذب، للتنصل من المسئولية عن حالة الانغلاق التي وصلت إليها المفاوضات، لن تعفيه من تحمل كامل المسئولية بسبب استمرار العدوان الفاشي على قطاع غزة، ووضعه المزيد من الشروط المعطّلة لجهود الوسطاء في التوصل لوقف إطلاق النار».