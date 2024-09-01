 أحد الأسرى القتلى الـ6.. حماس: أرسلنا تطمينات لعائلة الأسير الأمريكي قبل فقدان الاتصال به وحراسه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحد الأسرى القتلى الـ6.. حماس: أرسلنا تطمينات لعائلة الأسير الأمريكي قبل فقدان الاتصال به وحراسه


نشر في: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 11:54 م | آخر تحديث: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 11:54 م

قال مسئول ملف التفاوض في حركة حماس خليل الحية، إنه كان يمكن استعادة الأسرى الستة (الذين عُثر جثامينهم) أحياء، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو سبب مقتلهم.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، مساء الأحد، أن نتنياهو قال إن فيلادلفيا أهم من الأسرى وهو يضحي بملفهم لأنه لا يعنيه.

وأشار إلى أن الحركة كانت قد قدمت تطمينات لعائلة الأسير هيرش الذي يحمل الجنسية الأمريكية بتدخل من الجانب القطري، موضحًا أنه تم فقدان الاتصال بالأسير هيرش وحراسه بعد تقديم فيديو يطمئن عائلته إلى أن وجد اليوم بين القتلى.

وشدد على أن نتنياهو رفض كل ما أبدته الحركة من مرونة بشأن عدد الأسرى المفترض الإفراج عنهم يوميا ضمن الصفقة.

ولفت الحية، إلى أن الحركة كانت قد وافقت في شهر مايو الماضي، على مقترح للوسطاء دعمًا للاتفاق وكان رد الاحتلال اقتحام رفح ومعبرها.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن العثور على جثامين ستة أسرى في نفق تحت الأرض في منطقة رفح بقطاع غزة.

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