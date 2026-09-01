تستعد جماهير كرة القدم العربية لمتابعة مباراة بين فريقي الهلال وأهلي جدة، في القمة المؤجلة من الجولة الثالثة في دوري روشن السعودي، والتي تحظى باهتمام جماهيري واسع، نظرًا لقوة المنافسة والإثارة بين الفريقين على مدار مواسم الدوري السعودي.

ويطمح فريق الهلال إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في دوري روشن هذا الموسم، بعدما حصد 9 نقاط في أول ثلاث مباريات له بالمسابقة المحلية، بينما يريد فريق أهلي جدة معالجة جراحه الأخيرة، بعدما تعرض للهزيمة أمام فريق الخلود بنتيجة 3-1 في الجولة الماضية.

ويعد فريق الهلال هو المهيمن في آخر 15 مباراة بين الفريقين بمختلف البطولات، حيث حقق الزعيم الفوز في 8 مباريات، بينما حقق فريق أهلي جدة الفوز في 3 لقاءات فقط، وحسم التعادل 4 مواجهات بينهما.

ويدخل الهلال مواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثلاث التي خاضها منذ انطلاق الموسم، ليحصد العلامة الكاملة ويحتل وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي.

وكان فريق الهلال قد افتتح مشواره في دوري روشن بالفوز على فريق الفيصلي بنتيجة 4-2، ثم واصل انتصاراته في الجولة الثانية من بوابة فريق الفيحاء بنتيجة 3-0، قبل أن يفوز على فريق الخليج في الجولة الثالثة بنتيجة 5-1.

على الجانب الآخر، يحتل الأهلي المركز السابع برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 3 مباريات، بعدما افتتح فريق أهلي جدة مشواره بفوز بهدف نظيف أمام فريق الدرعية، ثم واصل طريق الانتصارات في الجولة الثانية من بوابة فريق أبها بنتيجة 4-0، قبل الهزيمة بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة أمام فريق الخلود.